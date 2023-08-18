消息称 vivo OriginOS 4.0 暂定 10 月登场：内置大模型，将配全局自由小窗、超级终端等

IT之家 8 月 18 日消息，据微博博主 @数码闲聊站 今日上午爆料，Origin OS 4.0 暂定于今年 10 月登场，目前参与内测机型的底层包含安卓 13、安卓 14。

细节方面，@数码闲聊站 透露称，Origin OS 4.0 的各种动效流畅度将获提升，“大概的”新特性包含 AI 大模型、全局自由小窗、超级终端、超级进程等。

此外，评论区有网友询问 vivo 新机 X100 的消息，@数码闲聊站 回复称该机将不会在 10 月发布。

IT之家此前报道，vivo 自研大模型云端方案也已经出现在 C-Eval 排行榜上，vivo_Agent_LM_7B 是由 vivo AI 全球研究院自主研发的大规模预训练语言模型，从命名不难看出它有着 70 亿参数。

C-Eval 是一个全面的中文基础模型评估套件。它包含了 13948 个多项选择题，涵盖了人文、社科、理工以及其他专业四个大方向，包括 52 个不同的学科和四个难度级别。

只看最终结果的话，vivo_Agent_LM_7B 最终得分为 64.4 分，位列 C-Eval 第五名，与第二名的 GPT-4 十分接近，甚至在人文领域更强，而且在社会科学领域也有不错的表现。

更早之前，vivo 的 AI 团队也在今年 5 月研发了面向自然语言理解任务的文本预训练模型 3MP-Text，曾一举夺得 CLUE 榜单（中文语言理解基准测评）1 亿参数模型效果排名第一。

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