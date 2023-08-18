捷豹路虎（中国）召回 574 辆进口揽胜、揽胜运动系列汽车

IT之家 8 月 18 日消息，捷豹路虎（中国）投资有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自即日起，召回 2023 年 1 月 20 日至 2023 年 5 月 30 日生产的部分进口 2023 款揽胜、揽胜运动汽车，共计 574 辆。

本次召回范围内的车辆因大灯控制模块软件问题，当车辆解锁或锁车时，大灯控制系统可能进入休眠状态无法唤醒，导致大灯无法正常工作，存在安全隐患。

捷豹路虎（中国）投资有限公司将免费为召回范围内车辆升级大灯控制模块软件，以消除安全隐患。

捷豹路虎（中国）投资有限公司将通过挂号信等方式通知有关用户此次召回事宜。相关用户可通过座机或手机拨打路虎品牌客户服务热线 400-820-0187 进行咨询。此外，也可登录网站 www.dpac.org.cn、www.recall.org.cn，关注微信公众号（SAMRDPAC），了解更多信息，反映缺陷线索。

IT之家从监管总局了解到六则召回信息：

浙江豪情汽车制造有限公司召回部分国产沃尔沃汽车

捷豹路虎（中国）投资有限公司召回部分进口揽胜、揽胜运动系列汽车

奇瑞汽车股份有限公司召回部分奇瑞 eQ1 电动汽车

浙江豪情汽车制造有限公司召回部分帝豪 GL 汽车

梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司、福建奔驰汽车有限公司召回部分进口及国产汽车

奇瑞商用车（安徽）有限公司召回部分捷途 X70 PLUS 汽车

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