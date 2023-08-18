红旗新一代中大型豪华 SUV HS7 将于成都车展上市，售 25.98 万起

IT之家 8 月 18 日消息，红旗全新中大型 SUV HS7 即将在成都车展上市，IT之家早前曾报道，一汽红旗在今年 8 月 2 日官宣红旗 HS7 开启预订，预订价 25.98-33.58 万元。

据悉新车将提供 5 座、6 座和 7 座车型可选，共推出 4 款车型，定位 C 级豪华 SUV，长宽高分别为 4995/1960/1760mm，轴距为 2920mm。

比起老款，新车尺寸有所减小，平台也换成了横置前驱平台，并取消了 3.0 升 V6 机械增压版本。

▲ 图源 红旗 HS7 渲染图

外观方面，全新一代车型以现款车型为基础，采用了家族化的设计语言，搭载直瀑式中网，突出了该车沉稳的气质，车头的红色 LOGO 十分醒目。

▲ 图源 红旗 HS7 渲染图

车尾部分，新车搭载了经典的贯穿式尾灯，下方采用了双边共四出排气布局，搭配车身顶部的运动尾翼，烘托了该车的运动气息。

配置方面，车道保持、主动刹车、车道偏离预警以及丹拿音响等配置也在除最低配车型之外的版本上进行了标配。

动力方面，全新红旗 HS7 用 2.0T 涡轮增压发动机和 48V 轻混系统，最大马力 252 匹，最大扭矩 380 牛・米，匹配 8 速手自一体变速箱，提供前驱和四驱版本可选。

▲ 图源 红旗 HS7 官方介绍视频

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