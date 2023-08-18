亚马逊测试商品新评级系统闹乌龙，用户怒批“看不懂”

IT之家 8 月 18 日消息，亚马逊此前宣布正在测试一种“在搜索结果中显示商品星级”的方法，亚马逊认为这种全新的商品星级图示更加直观，但用户对此并不满意，怒批“看不懂”。

IT之家经过查询得知，在亚马逊当前主推的新版商品图示下，网站会以“数字形式显示平均星级，然后在旁边的括号中显示五星级评论所占的比例”，一眼看上去可谓相当混乱。

▲ 图源 外媒 The Verge

据外媒 The Verge 表示，亚马逊这种做法“令人难以理解”，他们取消了“一目了然的评分数量统计”，而改用了“混乱的百分比”系统。

外媒同时表示，抛开用户“看不懂”的问题，如果一个商品的评价数以万计，商品平均评价在三四星徘徊，人们会认为这些商品反而比评价总数“只有两位数”但平均评价均在五星的产品“更能保证质量”。

亚马逊目前并未针对用户们的抱怨修改网站，发言人 Maria Boschetti 在一封电子邮件中表示："我们一直在代表客户进行创新，以提供最佳的购物体验。" 外媒据此认为，亚马逊的说法“充满戏剧性”。

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