理想汽车将举行成都车展发布会，公布 5C 电池、城市 NOA、MEGA 车型进展

IT之家 8 月 18 日消息，理想汽车今日上午通过官微宣布，将在 8 月 25 日开幕的成都车展举行发布会，届时将公布 5C 电池、城市 NOA、首款纯电车型 MEGA 的新进展。

据IT之家此前报道，理想首款纯电车型 —— 理想 MEGA 的试装车图片已经曝光。新车是一款 MPV 车型，整体呈流线型，酷似“子弹头”，第二排将会采用独立的滑轨。理想 MEGA 将采用 800V 高压平台，搭载 5C 麒麟电池，今年第四季度发布。

该车曾在 6 月 17 日的理想家庭科技日发布会上首次官宣，预计今年年底发布。理想汽车官方称：“理想 MEGA 将成为 50 万以上销量第一的产品，不分能源形式、不分车身形式，打破高端纯电动车无法成为爆品的传统认知。”

理想此前官宣的 5C 电池支持 800V 高压快充，充电峰值功率超过 500kw，9 分 30 秒续航 400 公里，充电 22 分钟续航 600 公里；5C 快充采用低内阻电芯，产热降低 30％。理想还推出自动充电机器人，支持自动插枪、自动充电、自动结算、自动驶出。

至于城市 NOA，此前家庭科技日发布会上官方表示，6 月在京沪两地开放内测，半年内开放通勤 NOA 功能。理想通勤 NOA 号称通过 AI 大模型的帮助，不依赖高精地图，可以做到接近人类司机的驾驶表现。

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