问界 M5 智驾版汽车现已开放北京城区 NCA，领航辅助再下一城

IT之家 8 月 18 日消息，AITO 汽车今日宣布，继上海、深圳、广州、重庆、杭州五城开启城区智驾领航辅助（NCA）后，问界 M5 智驾版已支持在北京的城区 NCA 功能。

用户除了可以在北京全市的高速及城市快速路使用高速 NCA 功能，还可以在五环外的亦庄、海淀、顺义部分城区道路使用城区 NCA 功能。

IT之家注：城区 NCA 为高阶包功能，需订阅 HUAWEI ADS 高阶包才能使用。

余承东此前表示，今年 3 季度不依赖于高精地图的问界 M5 智驾版城区 NCA 将在 15 城落地，到 4 季度将增加到 45 城。

AITO 问界 M5 智驾版搭载 HUAWEI ADS 2.0 高阶智能驾驶系统和鸿蒙智能座舱 3.0 ，配备 1 个顶置激光雷达、3 个毫米波雷达、11 颗高清摄像头以及 12 个超声波雷达，提供无限接近于 L3 的高阶智能驾驶体验。新车长宽高为 4770*1930*1625mm，轴距 2880mm；提供增程版与纯电版可选，全部采用全铝合金材质底盘、前双叉臂后多连杆独立悬架，其中增程版在满油满电条件下最大续航可以达到 1425 km，CLTC 纯电续航提升到了 255km。

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