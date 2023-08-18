全球首款开源万兆 RISC-V 网络交换机 Milk-V Vega 亮相

IT之家 8 月 18 日消息，2023 RISC-V 中国峰会（RISC-V Summit China 2023）将于 8 月 23 日至 25 日在北京香格里拉饭店举行，MilkV 今日宣布，将在该峰会上亮相“全球首款开源万兆 RISC-V 网络交换机 Milk-V Vega”。

据介绍，Milk-V Vega 是 Milk-V 面向新一代网络架构开发的一款小体积、高密度盒式开源万兆网络交换机，为用户提供宽带、语音、视频、监控等多业务统一承载平台，多网融合覆盖全业务；搭载国产 RISC-V 网络交换芯片，帮助企业与用户大幅简化网络架构，降低能耗成本与运维成本；可应用于数据中心、园区、大中型企业网络、酒店、科研教学等场景。

Milk-V Vega 支持完备的二层网络协议处理功能，包括 L2 桥接，L2 组播和风暴抑制等；支持基于流、端口、协议、子网的 VLAN 功能；支持 STP，RSTP 和 QinQ 功能；支持防 DOS 攻击，黑白名单和协议包滤除功能；支持滤镜，链路聚合，OAM 报文发送和端口保护功能；支持入口及出口的 ACL 功能，还支持同步以太网，1588 功能。

同时 Milk-V Vega 作为全球首款 RISC-V 开源万兆交换机，为开发者提供了以下特性：

基于开源 Linux 系统，方便二次开发及 DIY

开放 openSBI，u-boot，Linux kernel 源码，提供交叉编译工具链

提供 JTAG 接口，方便底层开发

提供 RS232 及 I2C 接口，方便外接其他传感器

支持 1U 标准机柜，每一层机柜可安装 2 台 Milk-V Vega

双万兆光口 + 4 千兆光口 + 8 千兆电口，满足家用 Homelab 需求

支持远程配置，提供 WEB 和 SSH 访问

提供命令行业务配置，实现 VLAN 配置，端口镜像，MAC 地址学习，流量控制等功能

提供接口 SDK 和 API，灵活实现业务配置

IT之家附 Milk-V Vega 整机技术规格表：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。