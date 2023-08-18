苹果入华 30 周年：库克发文庆祝，Apple Store 中国首店将举行线下活动

IT之家 8 月 18 日消息，苹果公司 CEO 蒂姆・库克今日早间发文，庆祝苹果进入中国 30 周年，并表示“衷心感谢所有的同事、顾客和合作伙伴”。

此外，苹果官方新闻稿也发文庆祝入华 30 周年，库克在新闻稿中表示：“30 年来，我们为能服务当地民众而深感自豪 —— 与我们的顾客分享最新的创新成果，并回馈我们所在的社区。我们将继续尽自己的一份力量来丰富中国顾客的生活，帮助他们建立连接并充分发挥他们的创造潜能，竭尽全力让世界变得更美好。”

IT之家查询公开信息获悉，苹果公司于 1993 年在北京设立了办公室，并于 2008 年在北京开设了中国第一家零售店 —— Apple Store 三里屯店，目前在大中华区已有 55 家零售店，包括在上海、重庆、福州、成都和天津等城市。

据安诺析思国际咨询公司（Analysis Group）经济学家的一项研究表明，仅在 2022 年，App Store 生态系统在中国的总营业和销售额就达到近 4 万亿元（5,700 亿美元）。2019 至 2022 年间，中国 App Store 生态系统的规模翻了一番，尤其是小型开发者的营收在 2020 至 2022 年间增长了 59%。此外，2022 年新加入 App Store 的开发者和企业家中，就有 23% 来自中国。

苹果官方表示，为了与中国顾客共同庆祝在中国的 30 周年，苹果将于 8 月 18 日（今天）在 Apple Store 三里屯零售店举办 Today at Apple 特别课程，这是 15 年前在中国开设的第一家 Apple Store 零售店。届时会有大学生微电影和音乐短视频作品首映，以及音乐制作人、歌手及编曲人、导演张亚东的现场分享和表演。

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