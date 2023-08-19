通用 Cruise 自动驾驶出租车在旧金山与消防车相撞，致一名乘客受伤

IT之家 8 月 19 日消息，当地时间周四晚上，一辆通用旗下无人驾驶公司 Cruise 的出租车在旧金山与一辆消防车发生碰撞事故。

Cruise 于当地时间周五发表声明，称这辆车“确实发现了碰撞的危险，并启动了制动措施，降低了车速，但最终还是没能避免碰撞”。警方称，消防车当时正在前去进行紧急救援的路上，自动驾驶汽车上还有一名乘客受伤，已被送往当地医院，没有生命危险。

加州的汽车监管机构于当地时间周五表示，已经对 Cruise 公司近期发生的“一系列令人担忧的事件”展开调查，要求 Cruise 停驶目前已投放的半数自动驾驶汽车。

这早已经不是 Cruise 公司旗下自动驾驶出租车遭遇的第一起事故了。前不久的 8 月 17 日，IT之家报道了另一起有关事故：一辆 Cruise 公司的自动驾驶出租车在旧金山误入了一个施工现场，前轮陷入了刚刚浇筑的湿混凝土中，无法移动。而在这前一天，加州监管机构刚刚批准无人驾驶出租车公司可在全市 24 小时运营。

据外媒 TechCrunch 报道，在旧金山给 Waymo 和 Cruise 的自动驾驶出租车服务“大开绿灯”后的几天里，至少有 10 辆自动驾驶汽车造成交通堵塞，其中一辆甚至直接撞进了路面施工地带还未硬化的混凝土中。

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