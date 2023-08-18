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因引发交通堵塞，旧金山将暂停 Waymo、Cruise 公司自动驾驶出租车服务

2023/8/18 17:02:50 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 8 月 18 日消息，通用汽车旗下 Cruise 和 Alphabet 旗下 Waymo 都在美国旧金山部署了大量自动驾驶汽车，以对该技术进行测试，IT之家早前曾报道，据 X 平台消息，上周末旧金山市民遭遇了一场由 Cruise 自动驾驶汽车引发的交通拥堵而前一天加州监管机构刚刚批准无人驾驶出租车公司可在全市 24 小时运营

▲ 图源 X 平台用户发布的相关视频

美国加州旧金山市检察官邱信福昨日向加州公用事业委员会提议，要求暂停 Waymo、Cruise 这两家公司的自动驾驶出租车在旧金山市提供全天候商业服务

据外媒 TechCrunch 报道，在旧金山给 Waymo 和 Cruise 的自动驾驶出租车服务大开绿灯后的几天里，至少有 10 辆自动驾驶汽车造成交通堵塞，其中一辆甚至直接撞进了路面施工地带还未硬化的混凝土中。

据悉，旧金山市检察官邱信福在信中写道：“旧金山将因‘自动驾驶汽车业务扩张’而遭受严重负面影响，全面开放自动驾驶服务将为旧金山带来更多潜在危害。”

Waymo 发言人表示，公司支持加州公用事业委员会的决定，发言人同时表示，“我们将密切关注这一事态的发展，同时我们将继续以建设性的方式与旧金山市合作，为旧金山居民提供安全和便利的交通出行服务。”

不过 Cruise 方面的发言人对此表示不满，其声称：“很遗憾，旧金山市‘利用公共资源’限制了数万名旧金山居民使用一项具有‘良好安全记录’的技术”。

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关键词：自动驾驶汽车旧金山

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