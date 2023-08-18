因引发交通堵塞，旧金山将暂停 Waymo、Cruise 公司自动驾驶出租车服务

IT之家 8 月 18 日消息，通用汽车旗下 Cruise 和 Alphabet 旗下 Waymo 都在美国旧金山部署了大量自动驾驶汽车，以对该技术进行测试，IT之家早前曾报道，据 X 平台消息，上周末旧金山市民遭遇了一场由 Cruise 自动驾驶汽车引发的交通拥堵，而前一天加州监管机构刚刚批准无人驾驶出租车公司可在全市 24 小时运营。

▲ 图源 X 平台用户发布的相关视频

美国加州旧金山市检察官邱信福昨日向加州公用事业委员会提议，要求暂停 Waymo、Cruise 这两家公司的自动驾驶出租车在旧金山市提供全天候商业服务。

据外媒 TechCrunch 报道，在旧金山给 Waymo 和 Cruise 的自动驾驶出租车服务大开绿灯后的几天里，至少有 10 辆自动驾驶汽车造成交通堵塞，其中一辆甚至直接撞进了路面施工地带还未硬化的混凝土中。

据悉，旧金山市检察官邱信福在信中写道：“旧金山将因‘自动驾驶汽车业务扩张’而遭受严重负面影响，全面开放自动驾驶服务将为旧金山带来更多潜在危害。”

Waymo 发言人表示，公司支持加州公用事业委员会的决定，发言人同时表示，“我们将密切关注这一事态的发展，同时我们将继续以建设性的方式与旧金山市合作，为旧金山居民提供安全和便利的交通出行服务。”

不过 Cruise 方面的发言人对此表示不满，其声称：“很遗憾，旧金山市‘利用公共资源’限制了数万名旧金山居民使用一项具有‘良好安全记录’的技术”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。