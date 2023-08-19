美国汽车协会：未来 30 年内，辅助驾驶系统有望挽救 25 万人生命

IT之家 8 月 19 日消息，据美国汽车协会（AAA）当地时间周四发表的一份报告显示，到本世纪 50 年代的未来 30 年间，目前的高级辅助驾驶系统（ADAS）可防止 3700 万起碰撞事故、1400 万人受伤、25 万人丧生的风险。

同时，这也意味着这些技术将使碰撞事故和受伤人数减少 16%，死亡人数减少 22%。在这项研究中，美国汽车协会的研究人员将 2017 年的 L2 级辅助驾驶应用于联邦公路管理局对未来 30 年交通流量的预测，以估算出可以挽救多少人的生命，避免多少起车祸和伤害。需要注意的是，这项研究的重点是预防车祸，而不仅仅是降低严重程度。

但是，美国汽车协会同时估算，如果接下来的 30 年间辅助驾驶技术仍维持当下的水平，仍有可能会有超过 7300 万人在车祸中受伤、85 万人丧生。

IT之家注：高级辅助驾驶系统（ADAS）通过依靠摄像头、毫米波雷达、激光雷达等硬件及相应软件的组合来观察和探测道路、障碍物，协助驾驶员保持安全路线，包含自动紧急制动、前后向碰撞预警、车道偏离警示、车道保持辅助、自适应巡航控制和盲点监测等功能。

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