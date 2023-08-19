微软推出《装甲核心 6》定制款 XSX 主机，仅限抽奖获取

IT之家 8 月 19 日消息，微软与《装甲核心 6：境界天火》开发者合作设计了一款定制版 Xbox Series X 主机，与《光环》定制版主机类似，但仅限抽奖获取。

IT之家从 X 获取到，Xbox 官方发布了抽奖推文，于 8 月 18 日开始，9 月 1 日结束，奖品的零售价值约 999.98 美元（当前约 7300 元人民币）。

值得一提的是，《装甲核心 6》将于 8 月 25 日登陆 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One 及 Steam 平台，官方日前公布了游戏的 PC 配置要求。

最低配置要求为：

CPU：i7-4790K、i5-8400、R7 1800X、R5 2600

内存：12GB

GPU：GTX 1650 4GB、RX 480 4GB

硬盘：60GB 以上

推荐配置要求为：

CPU：i7-7700、i5-10400、R7 2700X、R5 3600

内存：12GB

GPU：GTX 1060 6GB、RX 590 8GB、锐炫 A750 8GB

硬盘：60GB 以上

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