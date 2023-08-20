中国移动、中国电科联手发布量子计算云平台，号称规模全国最大

IT之家 8 月 20 日消息，据《中国青年报》报道，8 月 19 日的 2023 中国算力大会主论坛上，中国移动、中国电科联手发布量子计算云平台。据介绍，该平台具有以下特性：

国内首创，且是国内最大规模的量子计算云平台。

业界首次实现“量子与通用算力统一纳管混合调度”的系统级平台。

标志着我国量子计算逐步走向实用化阶段。

该平台能够完成如下功能：

在真实量子算力与通用算力融合基础上，实时开展量子程序编译。

支持量子算法与量子模拟计算等系列量子程序应用。

平台与量子计算机接口互通，可一键式下发任务至量子计算机，减轻用户使用量子计算机的难度。

解决人工智能、生物医药、智能交通、航天航空等多领域计算的复杂问题时，可以做到快速响应求解。

▲ 图源中国移动

报道称，该平台可推动量子计算、量子装备制造、云计算与算力网络的融合创新，促进科技成果转移转化、上下游产业链完善和全产业链生态建设，打造算力融合的量子计算生态。

此外，中国电科目前已突破 20 比特量子芯片设计与制造、9mK 级别极低温制冷、量子-电子混合算例控制等核心技术，并已成功研制全自主可控的 20 比特超导量子计算机。

IT之家昨日报道，2023 中国算力大会暨第二届“西部数谷”算力产业大会开幕式上，工业和信息化部部长金壮龙表示，截至目前，全国在用数据中心机架总规模超过 760 万标准机架，算力总规模达到每秒 197EFlops（每秒浮点运算次数），位居全球第二。

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