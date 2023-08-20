节奏动作游戏《Hi-Fi Rush》玩家达 300 万，微软将再投资开发商 Tango Gameworks

IT之家 8 月 20 日消息，《Hi-Fi RUSH》是一款非常火爆的动作和节奏格斗游戏，由 Tango Gameworks 和 Bethesda Softworks 于 2023 年 1 月底发布。官方近日宣布玩家总数已突破 300 万。

IT之家从外媒获悉，微软对《Hi-Fi Rush》的成功感到高兴，并计划对开发商 Tango Gameworks 进行再投资。业内人士 Jeff Grubb 透露，微软对 Tango Gameworks 非常满意，并希望他们拥有光明的未来。尽管《Hi-Fi Rush》的销量有所下滑，但微软仍然对该工作室充满信心。

微软 Xbox 游戏营销副总裁 Aaron Greenberg 表示，从所有关键指标和期望来看，《Hi-Fi Rush》对于发行商及其玩家来说都是“突破性的热门游戏”。

该游戏在 Steam 售价 125 元，支持中文，点此进入商店。

游戏简介：

感受节拍，扮演想成为摇滚巨星的阿茶，和他凑起的杂牌军一起用喧闹的节奏战斗来反抗邪恶的机械义肢企业帝国！当初带给各位《邪灵入侵》和《幽灵线：东京》（真的没开玩笑）的 Tango Gameworks 这次将推出《Hi-Fi RUSH》，在这款全新的动作游戏中，所有角色、游戏世界和战斗过程全都畅快有型地和音乐同步！ 阿茶对抗全世界 胸前因为可疑的企业实验而不小心嵌入了音乐播放器，还因此被打上“瑕疵品”的标签，阿茶现在必须在充满活力的世界中争取自己的自由，而且在这个世界中，所有事物 —— 包括平台谜题、敌人攻击甚至是打趣的调侃斗嘴 —— 全都会与节拍同步。 随音乐狂舞！ 在爽快且节奏感十足的战斗中对上由企业傀儡（备注：真的是机器人）组成的大军。抓好出招的时机，打出炫丽的节拍打击、展现强劲的特殊能力，甚至能和盟友们一起打出连击！想要炫技一下吗？更进一步，融入节奏之中来提升你的技能强度，并且获得那令人垂涎的 S 级分数。 狂野叛逆对上凶狠主管 带领一群形形色色的队友，将战局带到心狠手辣的企业中心。和每个部们的主管正面对决，从生产部到财务部，每个主管都会前仆后继地保护公司的利润，而且一个比一个拼命，他们拥有自己的配乐，会跟玩家来场超离谱的战斗！ 戴上你的耳机 轻踏拍子，随着超杀的原创配乐曲目，外加 Nine Inch Nails、The Prodigy、The Joy Formidable 等演出者的超猛金曲，一起狂野出击！想要向现场尖叫着的观众们展现你的技术吗？不必担心：《Hi-Fi RUSH》中包含使用替代音乐的实况友善模式，能让各位免于播出有版权的音乐。

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