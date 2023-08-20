阿维塔 11 鸿蒙版车型预热：曜黑车色 + 运动包围，8 月 24 日上市

IT之家 8 月 20 日消息，阿维塔科技董事长兼 CEO 谭本宏今日入驻微博，并称自己是“回归”微博平台。谭本宏在其首条博文中透露，阿维塔 11 鸿蒙版车型将于 8 月 24 日 19:00 上市。

此外，谭本宏称已经体验了“大家心心念念的”鸿蒙座舱，评价是“非常满意”，目前阿维塔和华为的工程师正在进行最后调试。最后谭本宏喊话余承东，要给华为的同学“加鸡腿”。

博文配图显示，阿维塔 11 鸿蒙版车型在外观上也作出了一些调整。新车增添了全新的曜黑车色，配有运动风格的下包围，官方号称“黑的更来电”。相比于现款在售的阿维塔 11 车型，该车下包围看起来更加饱满、低趴，其余部分设计基本不变。

结合IT之家此前报道，阿维塔官方曾表示阿维塔 11 的鸿蒙座舱能够为消费者带来更轻松的操作，零层级设计桌面能让车机如手机一样方便操作。

其次，阿维塔还将自研的“情景世界”融入鸿蒙车机系统，提供休憩模式、观影模式、K 歌模式、宠物模式、洗车模式、短暂离车模式共六种模式让用户进行选择，从而使整车硬件与鸿蒙深度联动。

华为打造的高阶智能驾驶系统 ADS 2.0（IT之家注：全称 Advanced Driving System），将进一步提升高速、城区和泊车环节的感知、判断、决策、执行能力。通过多传感器融合的感知，ADS 2.0 能够有效识别侧翻车辆、落石等异形障碍物，并减速刹停。

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