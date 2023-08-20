全新北京 BJ40 官图亮相：定位硬派越野车型，成都车展预售 / 有望 9 月底量产

IT之家 8 月 20 日消息，北京汽车近日公布了全新 BJ40 车型的官图，该车将于 8 月 25 日开幕的成都车展开启预售。该车将是一款硬派越野，有望与坦克 300 / 捷途旅行者等车型之间形成竞争。

从外观来看，新车相比现款 BJ40 具有全新的外观设计风格，拥有更加方正的车身姿态。该车车头配备了环绕式车灯，家族式的多孔前格栅得到保留。

而从车身侧面和车尾来看，该车将采用硬派越野车身上较为常见的外挂式备胎和侧开式尾门。不过由于此次公开的官图整体呈暗色调，仅能看清大致轮廓。

IT之家注：全新 BJ40 已于今年 6 月在工信部完成申报，长宽高分别为 4790/1940/1895 或 1929mm，轴距 2760mm，可根据不同车型选配电动踏板、全景天窗、牵引专用装置等。此外，该车还支持牵引拖挂，其准拖挂车总质量为不带制动 750kg、带制动 2500kg，提供有拖车钩等装置。

动力方面，该车至少将提供一款 2.0T 发动机，最大功率 180kW。

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