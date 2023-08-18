北汽新魔方 SUV 车型上市：升级鸿蒙座舱，9.99 万元起

IT之家 8 月 18 日消息，北京汽车今日宣布推出新魔方 SUV 车型，售价 9.99 万元起。

IT之家附售价如下：

白银版售价 99,900 元

黄金版售价 109,900 元

铂金版售价 119,900 元

钻石版售价 131,900 元

据介绍，北汽魔方紧凑型 SUV 是首款搭载鸿蒙 HarmonyOS 的燃油车型，新魔方对造型、配置及系统做了全面升级。

北汽新魔方搭载了双 7 寸电子外后视镜，鸿蒙 HarmonyOS 智能座舱全面进化，配有 60 英寸 AR-HUD，支持 64 色多彩氛围灯、儿童遗忘提醒等。

外观方面，该车搭载双边四出尾排、19 寸暴风铝合金轮毂，长宽高为 4620×1886×1680mm，轴距 2735mm。

北京汽车官方尚未公布新魔方的具体配置，老款魔方采用 BMFA2.0 全新平台架构，搭载前置前驱魔核 1.5T 发动机，以及 DCT380 7DCT 变速箱，最大功率 138kW，最大扭矩 305 N・m，WLTC 工况综合油耗 7.18L / 100km，还配有前麦弗逊独立悬架 / 后多连杆独立悬架。

此外，老款只有铂金版及以上版本（11.99 万元起）搭载鸿蒙 HarmonyOS 座舱，支持全屏高德地图、主页自定义按钮、语音助手、AR 导航等，尚不清楚新款是否会下放到基础配置版本。

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