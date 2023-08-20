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vivo X100 Pro 手机 11 月发布，X100 Pro+明年发布

2023/8/20 15:55:24 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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感谢IT之家网友 偏科骚黄4100只眼 的线索投递！

IT之家 8 月 20 日消息，据微博网友透露，vivo 在昨天的 2023 年 V 粉嘉年华上官宣 vivo X100 系列年底发布，@数码闲聊站 进一步爆料称，年底之前（11 月）发布最新最强的影像旗舰 X100 Pro，X100 Pro+明年发布

IT之家此前报道，vivo 计划今年第 4 季度在国际市场上，推出 X100 5G 手机，相关规格信息已经曝光。

爆料信息显示，国际版 X100 5G 手机型号为 V2308，不过和此前报道搭载天玑 9300 处理器不同，该机会搭载联发科天玑 8 系列处理器。有外媒认为 X100 5G 标准版会采用天玑 8 系列芯片，从而推动更多用户购买 X100 Pro 机型（仅限于传闻和猜测，不代表实际情况）。

vivo X100 配备 120Hz 的自适应 AMOLED 屏幕，内置 5000mAh 容量电池，支持 100W 快充，有黑色，紫色和白色三种颜色。

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关键词：vivo X100vivo手机

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