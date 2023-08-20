全新 Roguelite 游戏《开拓者：断魂塔幸存者》发布新预告，9 月 14 日上线抢先体验

IT之家 8 月 20 日消息，BKOM 工作室与 Paizo 近日宣布，全新 Roguelite 游戏《开拓者：断魂塔幸存者》将于 9 月 14 日在 Steam 平台上推出抢先体验版，并公布新预告，支持中文。

IT之家从 Steam 页面获悉，《开拓者：断魂塔幸存者》类似于《吸血鬼幸存者》，抢先体验版本拥有 3 个不同的英雄类别和 5 个难度级别，玩家将对抗 47 种敌人类型（有 275 种变体）和 4 个头目，还可以使用 67 种能力和 36 种天赋。完整版将更加平衡，计划添加更多内容，例如新任务、成就、挑战等。抢先体验后，价格可能会上涨，具体取决于官方在发布版本中添加的改进和内容。

游戏介绍：

《Pathfinder: Gallowspire Survivors》是一款以《Pathfinder》超人氣幻想世界為背景的全新生存類遊戲。在這款遊戲中，你將化身三大英雄之一，帶上一名無畏的夥伴勇闖《Pathfinder》傳說中的黑暗之塔「斷魂塔」(Gallowspire)。你們必須完成不可能的任務，封印即將毀天滅地的黑暗勢力。

遊玩方式

屠戮大量敵人

擊敗無人能敵的頭目

死亡

升級法術及武器庫

封印終極黑暗勢力！

再試一次

立刻踏上《Pathfinder: Gallowspire Survivors》的冒險之旅吧

你將踏入《Pathfinder》世界傳說中的黑暗之塔「斷魂塔」。塔中最為古老、強大的惡勢力之一，巫妖王「塔巴方 (Tar-Baphon)」仍被封印在此，暗中謀劃著東山再起之日。然而，禁錮著他的結界逐漸破損，因此三位勇敢的英雄將挺身而出，冒死前往斷魂塔深處，完成擊敗塔巴方並修復其結界的艱險任務。



想要抵達塔巴方的藏身之處並非易事。英雄的前路布滿「語風暴君 (The Whispering Tyrant)」的活死人與惡魔軍團，他們擁有各種異能，將會前仆後繼來襲，考驗英雄們的能耐。

三位英雄挺身而出

請為你的三位傳奇英雄做好準備，他們將聯手抗衡高塔中的黑暗勢力：



戰士，集防禦、力量、武藝於一身的勇者。他們精通多樣且致命的武器庫，手握閃亮的盾牌以供防禦，在遠距離可輕鬆奪命，而近身作戰更是無人能敵。



盜賊，狡詐、靈活且難以捉摸。他們從來不講武德，無論是武器或魔法，只要落到他們手中，必能針對敵軍弱點予以痛擊。



巫師，強大的火力支援，但非常脆弱。他們掌握各種法術，有成千上萬種方法能與敵人保持距離，舉凡閃電、寒冰、火焰，甚至時間暫停都不在話下。

選擇你的夥伴

面對黑暗，你並非孤身一人。你可以從其他英雄中選擇一位夥伴，與主要英雄一起出生入死。他們將與你並肩作戰，提供保護與火力支援。

自訂角色發展

吸收敵軍賴以為生的死靈精華並增強自身力量，你可以用塔巴方的黑暗魔法對付他！根據《Pathfinder》RPG 完整的規則系統，你可以透過獨特的天賦、武器和法術發展出獨一無二的角色成長史。



請慎選角色的能力，因為你需要一座所向披靡的火藥庫，才能闖過斷魂塔的致命考驗。你可以升級武器、法術和被動技能，達到超乎想像的強大破壞力。



自由分配屬性點至《Pathfinder》標誌性的屬性類別：力量、敏捷、體魄、智力、感知、魅力。

戰利品尋寶

在冒險旅途中，你可以探索地下城並開啟隱藏寶箱以蒐集寶物。隨後投擲 20 面骰，讓命運決定你能否一夕致富。



使用金幣即可永久升級消耗品，例如治療藥水，或能夠暫時賦予強大法術效果的藥水。

重複遊玩性極高

四種生態群落隨機產生關卡，每一區都有獨特的敵人和挑戰。



五種不同難度等待玩家挑戰極限。當然，挑戰愈大，獎勵就愈豐厚……