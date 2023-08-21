iQOO Z8 手机更多参数曝光：LCD 高刷直屏，搭载 64MP OIS 主摄

IT之家 8 月 21 日消息，iQOO Z8 手机此前已经现身 Geekbench 6 跑分平台，确认搭载天玑 8200 处理器以及 12GB 大内存。现在，这款新机的更多配置被曝光。

据博主 @数码闲聊站 爆料，iQOO Z8 正面配备 6.64 英寸 LCD 居中单孔高刷直屏，分辨率为 2388*1080，该产品搭载联发科天玑 8200 处理器，提供 8GB 和 12GB 两个内存版本。

此外，该手机还搭载了 5000mAh 大电池，支持 120W 快充，前置 1600 万像素镜头，后置 6400 万像素主摄（支持 OIS 光学防抖）+200 万像素镜头，该产品预装 OriginOS 3.0。

目前，iQOO Z8 的售价信息还未知，大家可以参考今年 3 月发布的 iQOO Z7。该手机 8GB+128GB 上市价为 1599 元，8GB+256GB 为 1799 元，12GB+256GB 为 1999 元。

配置方面，iQOO Z7 搭载高通骁龙 782G 处理器，同样配备 6.64 英寸 2388×1080 LCD 挖孔直屏，内置 5000mAh 电池，支持 120W 闪充，后置 6400 万像素主摄（支持 OIS 光学防抖）+ 200 万像素景深双摄。

综合对比来看，iQOO Z8 将是上一代的常规升级版本，主要变化在处理器。关于这款新机的具体发布时间以及售价，IT之家也会进行跟进报道。

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