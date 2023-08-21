英国超跑品牌 BAC 推出新款 Mono 单座跑车：约 2.7 秒破百，赛车级悬挂

IT之家 8 月 21 日消息，英国超跑品牌 BAC（Briggs Automotive Company）近日在美国蒙特利汽车周上首次展示了其最新款的 Mono 单座跑车，这款车在 15 年前推出的早期版本的基础上进行了改进。

新款 Mono 的造型相比老款车型有一定调整，整体设计与 Mono R 车型更为相近，车头的线条更具流线感，碳纤维进气口的空气动力学优化将使其有更好的散热能力。得益于石墨烯强化碳纤维材质和新一代钢结构框架底盘的采用，新款 Mono 重量保持在 570kg。

底盘部分，BAC Mono 继续采用四轮双叉臂式独立悬架，在车身四角都配备了双向可调节的赛车减振器，它所采用的倍耐力 P Zero 轮胎由专门为 Mono 设计的 Trofeo R 橡胶制成。

新款 Mono 仍然搭载了经过调校的 2.5 升自然吸气福特发动机，最大功率为 316 马力，最大扭矩为 231 磅-英尺，通过后轮驱动，可以在 2.7 秒内完成 0-60 英里 / 小时（约合 0-96 公里 / 小时）的加速。发动机的改进包括增加了锻造连杆和活塞、升级了凸轮轴和气门弹簧、修改了带有单独节气门的进气系统，并且新车的碳纤维进气口经过了空气动力学优化。官方称这些升级，以及对硬核、赛车级悬挂系统的调整，使得这款车“在公路和赛道上都能表现出色”。

到 2024 年，BAC 还将推出涡轮增压版本的 Mono，预计将搭载福克斯 ST 所采用的福特 EcoBoost 2.3 升发动机的升级版。

从外观上看，新款 Mono 采用了 2021 年推出的 Mono R 的设计风格。BAC 为每一位买家提供高度定制化的体验，包括涂装方案、变速箱比例、悬挂设定甚至定制方向盘。

BAC 没有透露新款 Mono 的价格，但预计会比前代车型略贵一些，预计售价为 24.5 万英镑（IT之家备注：当前约 227.8 万元人民币），新款 Mono 已在利物浦开始生产，首批交付计划在蒙特雷汽车周之后立即进行。

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