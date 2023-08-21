任天堂社长：与其追求新技术，不如追求如何在游戏体验上带来变革

IT之家 8 月 21 日消息，任天堂自 Wii 时代起就避免与索尼微软竞争游戏机硬件，选择剑走偏锋，注重“游戏性”，IT之家早前曾报道，在游戏《塞尔达传说：王国之泪》时，任天堂《塞尔达传说》系列制作人青沼英二和游戏总监藤林秀麿便表示“游戏的成功在于做自己想做的事，而非复制其他游戏”。

而任天堂社长古川俊太郎近期在接受日本经济新闻采访时，透露了其对于新技术的一些看法。

古川俊太郎表示：任天堂一直以来都将“独创的精神”放在首位，这也是刻在 DNA 中的企业文化。在新技术方面，公司有在做相关的各种研发。不过与其追求最新的技术，任天堂更关心的是将其导入时是否能带来“游玩体验上的变革”，这才是最为重要的。若某项新技术确定能给玩家带来新鲜且惊艳游戏体验的话，公司会全力进行研究，并会在必要时给予投资。

任天堂社长古川俊太郎的此类言论在如今显得有些耐人寻味，任天堂的 Switch 2 机型当下呼之欲出，而根据爆料者此前消息，任天堂下一代 Switch 游戏机最终定价将为 399.99 美元（IT之家注：约 2882.53 元人民币），采用定制的英伟达 Tegra T239 处理器、配备 720P 屏幕、支持 24gbps HDMI 2.1、支持 10 bit HDR 和 4K60 输出、不支持 120Hz 刷新率、运行内存为 8GB、配备 64GB eMMC 存储，显然任天堂的确更追求“游戏体验的变革”。

▲ 图源 wccftech

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