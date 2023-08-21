硅谷 Robotaxi 完全放开后事故频发，问题充分暴露，正好摸着过河

硅谷解禁无人车已经过去一周，同时也是事故频发的一周。

就在获得不受限运营许可的第二天，十辆 Cruise 的 Robotaxi 突然在路上集体熄火，造成交通堵塞。没过几天，一辆 Cruise 的 Robotaxi 又冲进路面施工区域，陷入未干的混凝土里。

更严重的则是最近，一辆 Cruise 的 Robotaxi 在路口撞上消防车，安全气囊都弹出了，乘客也被送往医院。

这让加州机动车管理局（DMV）宣布对 Cruise 展开调查，还表示根据调查结果，可能会撤销 Cruise Robotaxi 的部署许可。

但同时，这也给中国探索 Robotaxi 落地带来新的参考。

无人车事故频发的一周

8 月 13 日，旧金山的一条道路上，大约十辆 Cruise 的 Robotaxi 突然熄火。从现场视频来看，这些 Robotaxi 直接打着双闪、大剌剌地停在了路中间，包括路口。

▲ 图片来源：X 用户 @AaronPeskin

这次熄火事故造成意料之中的交通堵塞，在大约 20 分钟后，有 Cruise 员工来把 Robotaxi 开走，现场交通才逐渐恢复。

无独有偶，熄火事故发生后没几天，旧金山一处街道路面正在重新浇筑混凝土。但令周围居民和工人意外的是，一辆 Cruise 的 Robotaxi 直接闯入施工区域，陷了进去。

▲ 图片来源：SFGATE

后来 Cruise 工作人员紧急出动，把无人车从混凝土里挪出来，并回收了车辆。万幸的是，当时车上并没有乘客。

但接下来发生的另一起事故，就没那么幸运了。

8 月 17 日晚上，一辆 Cruise 的 Robotaxi 正在运送乘客。在驶入一个十字路口时，一辆正在出任务的消防车正呼啸而过，Robotaxi 躲闪不及，撞了个正着。

▲ 来源：X 用户 @friscolive415

车内安全气囊弹出，车上乘客在现场接受治疗后被送往医院，中间表示自己头痛。

目前并没有关于乘客伤势的更多消息，但 Cruise 后续回应称，“我们认为（该乘客）伤势并不严重。”

而这些事故都是在旧金山宣布解除 Robotaxi 运营限制后发生的，其中集体熄火事故就发生在限制解除的第二天。

开放运营后的无人车，暴露了更多自动驾驶落地中会出现的长尾问题。

事故发生，后续如何？

对于集体熄火事件，Cruise 在回应中把问题归咎为正在举办 Outside Lands 音乐节。

Cruise 认为因为参加音乐节的人数众多，导致车辆无线连接出现问题，导致公司无法远程安排车辆的行驶路线。

集体熄火事件发生的地点是北海滩格兰特大道（Grant Avenue in North Beach），距离音乐节举办地点金门公园（Golden Gate Park）大约有 4.4 英里（约 7 公里）。

后来旧金山警方也证实，音乐节人多导致系统负担过重，影响到附近的无线连接。

虽然这么看来这起事故并不是 Cruise 的问题，但同时也反映出当通讯设备出现问题，或者发生停电等情况，Robotaxi 会有突然停车、堵塞交通的可能性。

而对于和消防车相撞的事故，Cruise 也给出了相关分析。

Cruise 表示，因为该十字路口有建筑物遮挡、存在视野限制，所以除非非常接近十字路口，否则就无法看到拐角处的物体。

再加上消防车在迎面而来的车道上，还闯了红灯，这对于 Robotaxi 识别消防车行驶路线来说都是挑战。

▲ 来源：X 用户 @friscolive415

不过 Cruise 的 Robotaxi 具有检测紧急警报的能力，也确实识别出了消防车，并意识到存在碰撞风险，采取了制动措施减速，但还是没能避免事故发生。

同时 Cruise 也明确，公司已经和受伤乘客取得联系，将提供支持。

对于陷入混凝土事件，Cruise 并没有作出回应。但仅仅一周就发生了如此多的事故，特别是还有一起造成乘客受伤，Cruise 已经引起加州机动车管理局（DMV）的注意。

加州 DMV 最新表示，正在对 Cruise 展开调查，包括所有与该公司 Robotaxi 相关的事件。

同时，加州 DMV 要求 Cruise 减少 50% 的 Robotaxi。并且在调查完成前，白天运营的 Robotaxi 数量不得超过 50 辆，晚上不超过 150 辆。

加州 DMV 还补充道，如果在调查中发现任何会给公共安全带来风险的情况，加州 DMV 有权暂停或者撤销 Cruise 测试和部署 Robotaxi 的许可。

Cruise 也回应称，会积极配合调查，同时也会和城市部门展开合作，减少和紧急事故车辆碰撞事故的发生。

如何解读？

目前，Robotaxi 已经能在旧金山进行全天候、全城区、全无人的收费运营。

虽然这项许可，可以算得上来之不易。毕竟在颁布前，监管部门态度一直不明确，再加上旧金山当地 Waymo 和 Cruise 的 Robotaxi 事故频出，引发了许多人的不满，还搞出了许多肉身拦车的危险行动。

但最终，在加州公共设施委员会（CPUC）举行了长达 6 小时的听证会后，最终还是同意 Waymo 和 Cruise 的 Robotaxi 可以在旧金山进行不受限制的载客。

而听证会上的反对意见，主要集中在安全性和就业保障层面。

后者是无人车自诞生以来就一直有的争议，前者则是有实实在在的数据证明，Robotaxi 会造成更多的交通事故这个观点并不成立。

旧金山市政交通局的官方统计数据显示，Waymo 和 Cruise 两家运营的无人车，过去 6 个月中一共发生了 12 起交通事故，总共造成不到 90 分的交通堵塞。

就算加上这一周曝光的事故，交通事故总数也只有 15 起，交通堵塞时长大约增加到 110 分。

而根据旧金山警察局的统计数据，光是今年上半年，人类造成的交通事故数量就已经超过 2751 起，其中还包括 11 起致死事故。

这切实反映出，虽然学术界和产业界已经达成共识，但普遍来说认知偏差依旧存在，自动驾驶并不等于零事故。

自动驾驶能做的，则是代替拥有不确定因素的人类，提供更高的安全性，从而减少交通事故的发生，还能提高交通效率。那么怎么训练 AI 司机，从新手成长为老司机，肯定避不开在实际环境中多跑、多带来数据。

而此次全面放开 Robotaxi，不断曝光的各种事故，一定程度上就是在重新告诉民众，自动驾驶的本质到底是什么。同时这些事故也告诉 Robotaxi 公司，还有哪些长尾问题亟待解决，从而让自动驾驶系统不断迭代。

并且，这些事故也给交管部门提供了一手的案例，在起草规范化无人车相关法律法规时，这些都能提供良好的参考，比如如何划分责任界限。

更重要的是，这些事故、案例，以及后续的处理方法，对中国探索无人车落地，给出了实际的参考。如何避免一些问题、少走一些弯路，中国可以摸着硅谷过河。

参考链接：

https://techcrunch.com/2023/08/18/cruise-robotaxi-involved-in-a-crash-with-fire-truck-one-passenger-injured/

https://twitter.com/friscolive415/status/1692459458994323757?s=20

https://twitter.com/AaronPeskin/status/1690419383263481856?s=20

https://www.sfgate.com/tech/article/cruise-stuck-wet-concrete-sf-18297946.php

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