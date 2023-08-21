消息称恒大汽车中东战投首笔过渡资金今日已到账，三笔总额 6 亿元

IT之家 8 月 21 日消息，据 @财联社 App 报道，恒大汽车最新引入的战投方首笔过渡资金，今日已按期到账。

IT之家此前报道，恒大汽车获得总部位于阿联酋迪拜的纽顿集团（Nadaq：NWTN）3889723903 港元（约 5 亿美元）战略投资，后者持有已发行股份约 27.50%，意味着每股认购股份的认购价为 0.6297 港元。

同时，恒大汽车与 NWTN 集团签署了一份过渡期资金支持协议，分三笔向恒大汽车提供总额人民币 6 亿元的免息及有担保过渡性资金，用于天津工厂，确保恒驰 5 的正常生产和恒驰 6、7 的量产。NWTN 集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，实现每年向中东市场出口 3 万-5 万辆恒驰汽车。

据了解，恒大汽车 2022 年亏损 276.64 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，集团累计亏损及股东亏损分别为 989.06 亿元及 686.51 亿元。于 2022 年 12 月 31 日的现金及现金等价物为 2.2 亿元。

2021 年集团产生亏损 563.44 亿元（2020 年：76.65 亿元）。于 2021 年 12 月 31 日，集团累计亏损及股东亏损分别为 712.41 亿元（2020 年：129.97 亿元）及 393.39 亿元（2020 年：58.39 亿元）。于 2021 年 12 月 31 日的现金及现金等价物为 24.53 亿元（2020 年：104.76 亿元）。

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