联想推出拯救者 R9000P 冰魄白配色款：R9 7945HX + RTX 4060 版本 9299 元

IT之家 8 月 21 日消息，今年 5 月，联想推出了冰魄白配色的拯救者 Y9000P 2023 电脑，i9-13900HX + RTX 4060 版本 10299 元。

今日，联想宣布冰魄白款拯救者 R9000P 将于今晚开启预售，并将于 8 月 24 日 0 点正式开售，首发价 9299 元，配置与普通灰黑色版（8499 元）完全相同。

IT之家整理拯救者 R9000P 2023 游戏本参数如下：

参数方面，R9 7945HX 为 16 大核设计，32 线程，频率可达 5.4GHz，拥有 80MB 大缓存。

拯救者 R9000P 2023 游戏本采用了 16 英寸大屏，拥有 2560×1600 分辨率、240Hz 刷新率、3ms 响应时间、10bit 色深、100% sRGB 色域、ΔE<2、500 尼特亮度，支持 HDR 400，通过莱茵 TÜV 低蓝光认证，支持 G-SYNC 和 FreeSync Premium、杜比视界、DC 调光无频闪。

散热方面，该机采用霜刃 Pro 散热系统 5.0，拥有 3D Mesh 复合式主热管、3D Blade 猎鹰风扇、多区进出风系统、5× 高性能复合式热管。

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