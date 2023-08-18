乘联会 7 月 OTA 月报：行业共更新 311 项功能，其中新势力更新 152 项

IT之家 8 月 18 日消息，乘联会与威尔森联合发布 7 月 OTA 监测月报，行业共计更新 311 项功能，基本与上月持平，上升最为明显的是智能行车辅助功能，较上月数量翻倍。

图源乘联会公众号（下同）

新势力品牌

新势力共计更新 152 项内容，相较上月有所下降，本月虽然有较多新势力品牌推送 OTA 升级，但只有小鹏推送了大版本升级。

自主品牌

自主品牌共计更新 139 项内容，较上月有所上升。其中舱内功能上升幅度较大，涵盖了座椅、方向盘、音响等功能。

合资 & 豪华品牌

本月合资 & 豪华品牌当中，只有本田、路特斯推送升级，其中路特斯是上市以来第二次推送升级，而本田由于 HONDA CONNECT 3.0 覆盖面较广，多个车型推送了相关升级。

IT之家注意到，AITO 近一年来的升级节奏已经与蔚来、小鹏、理想等品牌趋近；自主品牌 OTA 升级大部分为传统主机厂的新兴品牌，如飞凡、智己、埃安等。本月没有豪华品牌推送 OTA 升级，目前豪华品牌仍以付费订阅内容为主，定期推送系统更新的动作并不多。

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