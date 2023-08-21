高合 HiPhi Y 长续航版和旗舰版车型将进行涨价，具体涨幅暂未披露

IT之家 8 月 21 日消息，高合今日宣布 HiPhi Y 长续航版和旗舰版将进行调价，原因是这两个版本订单占比超预期，具体涨幅将于 9 月 1 日公布，而首批用户购车权益也将于本月底截止。

该系列车型于 7 月 15 日正式上市，当前高合 HiPhi Y 指导价为 33.9-44.9 万元，其中长续航版 39.9 万元，旗舰版 44.9 万元（IT之家注：还有 33.9 万元的先锋版以及 36.9 万元的精英版）。

今年 7 月，高合整体交付数量超过 500 台，而 HiPhi Y 已于 7 月底在全国 21 城集中交付，指导价 33.9 万-44.9 万元。

该车定位纯电中型 SUV，长宽高分别为 4938/1958/1658 毫米，轴距 2950 毫米，分为四款车型。

高合 HiPhi Y 配备“5 块屏幕”，包含中控屏、仪表、副驾屏、HUD 抬头显示和流媒体后视镜。其中，17 英寸 OLED 中控屏依然配备“无级定位机械臂”，搭载高通 8155 处理器，支持 25° 俯仰角度可调；15 英寸副驾屏搭载高通 8250 处理器，安兔兔跑分 75.6 万分，支持蓝牙手柄；车顶中央全系标配 HiPhi Port 扩展坞，自带充电接口，可连接 iPad。

动力方面，该车有 76.6kWh、115kWh 两种电池包可选，560km、765km、810km 三种续航里程可选。单电机版车型最大功率为 247kW，最大扭矩 410N・m。双电机版前电机最大功率为 124kW，后电机为 247kW，最大扭矩 620N・m。

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