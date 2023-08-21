YouTube 与环球音乐合作推出“音乐 AI 孵化器”

IT之家 8 月 21 日消息，YouTube 官宣推出“音乐 AI 孵化器”，环球音乐集团是其首个合作伙伴。仅 2023 年，YouTube 上与 AI 工具相关的视频观看次数就超过 17 亿次。点此查看原文。

首席执行官 Neal Mohan（尼尔・莫汉）表示：“当我们与整个行业中一些最具创新精神的艺术家、词曲作者和制作人合作时，该孵化器将有助于为 YouTube 的方法提供指导，这些艺术家、歌曲作者和制作人具有不同的文化、流派和经验。”

作为该计划的一部分，他提名的艺术家和制作人包括 Anitta（全球巨星）、ABBA 乐队的 Björn Ulvaeus、d4vd（新晋创作歌手）、Don Was（音乐家、作曲家和制作人）、Juanes（热门制作人）、Louis Bell、Max Richter、Rodney Jerkins、Rosanne Cash（创作型歌手）、Ryan Tedder（三届格莱美奖获奖歌曲作者兼制作人）、Yo Gotti 等。

IT之家注意到，YouTube 将进一步投资人工智能技术，包括改进其版权管理工具 Content ID，以保护用户和创作者。

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