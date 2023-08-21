万代南梦宫《火影忍者博人传 终极风暴：羁绊》游戏将于 11 月 17 日全球发售

IT之家 8 月 21 日消息，在今年 2 月的索尼 StateofPlay 发布会上，万代南梦宫公开了《火影忍者博人传 终极风暴：羁绊》，IT之家早前曾报道，该游戏将登陆 PS5、PS4、Xbox Series, X|S、Xbox One、Switch 以及 PC 平台。

发行商万代和开发商 CC2 今日宣布，《火影忍者博人传 终极风暴：羁绊》将于 11 月 17 日在全球发售，日本地区的发售时间则为 11 月 16 日，游戏现已在 PlayStation 及 Xbox 平台开启预购，Switch 及 PC 平台的预购将在晚些时候开放。

▲ 图源《火影忍者疾风传 终极风暴》官方海报

据悉，该游戏是“究极忍者风暴”系列规模最庞大的一部作品，收录了前四部《火影忍者疾风传 终极风暴》作品 "少年篇" 至 "最终决战" 为止的剧情到一款游戏中，除了过往系列中的 124 名忍者以及外加剧情，游戏中还提供了新的可玩角色，例如因陀罗和阿修罗。

▲ 图源《火影忍者疾风传 终极风暴》官方海报

本作将借助过场动画和战斗带领玩家重温《火影》的经典故事，并且还能首次体验到鸣人小时候的部分故事，一直到他最后与佐助的战斗。游戏整体画质也比前作有所提升。

▲ 图源《火影忍者疾风传 终极风暴》官方海报

官方表示，《火影忍者博人传 究极忍者风暴：羁绊》不仅忠实还原了漫画原来的风格，也有一段自己的原创新剧情。它在次世代主机上将能够达到 60fps。

本作的实体版将提供标准版，收藏版及高级收藏版三个版本，收藏版包含游戏本体，特制铁盒，特殊包装以及一个以动画二十周年为主题的鸣佐手办，高级收藏版除了囊括全部收藏版及数字终极版的内容外，还附送 6 枚交换卡片及一个画有原创图案的卷轴。本作的数字版则分为标准版，豪华版及终极版，区别在于附送的服装 DLC 有所不同。

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