印度“月船 3 号”月球探测器与“月船 2 号”轨道器建立通信连接

IT之家 8 月 21 日消息，印度空间研究组织（ISRO）于 7 月 14 日下午成功发射“月船 3 号”（Chandrayaan-3）探月飞船，这是该机构上次任务失利后，时隔四年再次挑战登月任务。

按照计划，月船三号着陆器将于北京时间 8 月 23 日 20 时 34 分左右着陆月球，ISRO 届时将对此次着陆过程进行直播。

根据 ISRO 所言，在尝试着陆月球之前，印度“月船 3 号”月球探测器目前已经与过去四年来一直进行绕月飞行的“月船 2 号”建立通信连接。

此前，印度“月船 2 号”探测器未能在月球表面着陆，但其轨道飞行器运行正常，并按设计进行实验。

按照计划，月船 3 号将在 8 月 23 日前后在月球南极附近软着陆。如果成功，印度将成为继美国、前苏联和中国之后第四个在月球表面软着陆的国家。

IT之家查询发现，月船 3 号的前身月船 2 号于 2019 年 9 月在距离月面 2.1 千米处信号丢失，这也导致印度的首次登月计划失败，不过月船 2 号虽然着陆失败，但具有八种科学仪器的任务的一部分的轨道器仍在运行，继续着其为期七年的研究任务。

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