福特 Mustang Mach-E 召回方案遭投诉，美国交通安全局对此展开调查

IT之家 8 月 22 日消息，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）对福特汽车公司去年召回的近 4.9 万辆 Mustang Mach-E 电动 SUV 的处理方式展开了调查。

据 Automotive News 报道，2022 年 6 月，福特因为这款电动 SUV 的高压接触器过热故障而发起了召回。这种故障可能导致电动车在行驶中突然失去动力，增加了发生事故的风险，故障通常发生在高速充电或反复快速加速之后。

福特为了应对召回，通过 OTA 的方式更新了软件，旨在降低接触器过热时的电池功率，以防止突然失去动力和可能造成的接触器损坏。福特还在经销商处暂停了新车的交付，直到它们接收到软件更新。此外，福特还发布了一项服务公告，以更换受影响车辆中的高压电池接线盒。

现在，NHTSA 的缺陷调查办公室收到了 12 份消费者投诉，质疑福特的解决方案，称在 2021-2022 款 Mustang Mach-E 车辆（涉事车辆）中发生了高压电池主接触器故障，这些车辆都是在召回 22V-412 中被纳入并在事故发生前进行了修复，为此该办公室已经开启了一项召回查询（RQ）。这次召回的补救措施是更新二级车载诊断控制模块（SOBDMC）软件，监测接触器温度并降低电池功率，以防止接触器损坏；以及更新电池能量控制模块（BECM）软件，监测接触器电阻，识别过热的接触器，并降低车辆功率，以防止进一步损坏。

8 月 19 日的一份客户投诉称，由于同样的电气系统问题，他们不得不两次更换高压电池接线盒。另一份投诉称，在进行软件更新后，故障又再次发生。

IT之家注意到，最初的召回影响了 4.8924 万辆 2021 和 2022 款 Mustang Mach-E，这些车辆都是在 2020 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 24 日之间，在墨西哥的库阿蒂特兰工厂制造的。对于新的查询，NHTSA 表示有 6.4727 万辆车辆被纳入调查范围。

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