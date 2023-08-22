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首页 > 智能时代>人工智能

《纽约时报》屏蔽 OpenAI 的网络爬虫，禁止将其内容用于 AI 训练

2023/8/22 8:22:47 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 8 月 22 日消息，《纽约时报》已经屏蔽了 OpenAI 的网络爬虫，这意味着 OpenAI 不能使用该出版物的内容来训练其人工智能模型。

查看《纽约时报》的 robots.txt 页面，就可以看到《纽约时报》封禁了 GPTBot，这是 OpenAI 本月早些时候推出的爬虫程序，据悉《纽约时报》早在 8 月 17 日就屏蔽了这个爬虫。

值得一提的是，《纽约时报》本月初更新了其服务条款，该条款禁止使用其内容来训练人工智能模型，《纽约时报》还在考虑对 OpenAI 提起知识产权侵权的法律诉讼。

IT之家注意到，此前演员 Sarah Silverman 和另外两位作家在 7 月份就 OpenAI 使用 Books3 训练 ChatGPT 而起诉该公司，Books3 是一个用于训练 ChatGPT 的数据集，可能包含数千部受版权保护的作品，还有一位程序员兼律师 Matthew Butterick 指控该公司的数据抓取行为构成软件盗版侵权。

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关键词：OpenAIChatGPTAI

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