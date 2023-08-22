联想旗舰游戏笔记本 Legion 9i 曝光：RTX 40 系列 GPU + 酷睿 i9 HX CPU

IT之家 8 月 22 日消息，根据国外科技媒体 mspoweruser 爆料，联想计划在今年 9 月召开的 IFA 2023 大展上，发布旗舰游戏笔记本电脑 Legion 9i。

该媒体还分享了 Legion 9i 游戏笔记本的相关渲染图，IT之家根据文章爆料内容，汇总信息如下：

联想 Legion 9i 笔记本配备英特尔酷睿 i9 HX 处理器和英伟达 RTX 40 系列 GPU，可以轻松驾驭各种 AAA 级别游戏。

这款笔记本配备了复杂且强大的散热系统，其中包括 3 个带 3D 叶片的散热风扇以及水冷金属散热方案，确保运行高负载游戏时可以高效散热。

这款游戏本采用配备 IPS 面板的 Lenovo PureSight Gaming 屏幕，且支持可变刷新率。

游戏本采用全新的碳纤维材质盖板，具有独特和优雅的外观。

游戏本配备联想 AI Engine+ 功能，可以根据用户偏好和运行场景，自动优化性能。

端口方面：

2 个 USB Type-A 端口

1 个 USB Type-C 端口

2 个 Thunderbolt 4 端口

RJ45 网口

HDMI 2.1 端口

音频端口

SD 卡读卡器 3.0

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