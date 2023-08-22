吉利汽车 2023 上半年营收同比增长 25.8%，累计销量增长 13.1%

IT之家 8 月 22 日消息，吉利汽车今日发布了截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的中期业绩。公告显示，2023 年上半年，公司累计总销量 69.4 万辆，同比增长 13.1%；实现营业收入 731.8 亿人民币，同比增长 25.8%。总现金水平人民币 336.4 亿元，再创历史创新高。IT之家附财务摘要：

吉利汽车表示，本集团于 2023 年上半年的销售表现基本符合管理层的预期。尽管期内的需求复苏不如预期强劲，加上汽车行业的降价竞争潮，上半年本集团完成的总销量仍达 694,045 台，同比增长 13%（包括领克及睿蓝品牌汽车总销量）。

同期，根据中国汽车工业协会的数据，中国乘用车市场的销量增长了 8.8%。在新能源汽车方面，吉利汽车集团上半年纯电动汽车和插电式混合动力汽车共销售了 157,889 台，同比增长 44%，新能源汽车占比达到 23%。

吉利汽车上半年出口销量增加至 121,185 台，较去年同期增长了 38%。

吉利汽车在公告中称，得益于品牌形象持续提升和新能源车型占比的快速增长，2023 年上半年本集团的营业收入（不包括领克合资公司及睿蓝联营公司之总收入）同比增长了 26% 至人民币 732 亿元，增速优于整体销量增长。上半年碳酸锂价格下滑，使电池价格也降低，这对控制新能源车成本有正面影响。然而，本集团毛利率仍受到新能源转型和汽车市场竞争加剧的影响，与去年同期相比基本持平，为 14%，仍保持在合理水平。

吉利汽车还表示，在费用控制方面，尽管本集团继续执行严格的成本管控，但新能源转型以及推行新型销售业务模式以增强竞争力所带来的费用增加仍导致分销及销售费用和行政费用较上年同期上升 21 %。其中，分销及销售费用同比增长 44%，至人民币 48 亿元，主要受极氪直营渠道建设和运营的影响。行政费用（不包括以股份付款）同比增长了 4% 至人民币 49 亿元，主要归因于本集团大力发展投资新能源业务所致。本集团上半年以股份付款的开支为人民币 4.36 亿元。

此外，领克品牌因在海外市场积极拓展创新商业模式和新能源转型，业绩有所下滑，对该集团业绩带来一定的负面影响。

2023 年上半年，吉利汽车集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 15.7 亿元，与去年同期轻微增长 1%；每股摊薄盈利为人民币 14.75 分。

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