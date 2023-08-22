4 年来首次下降，报告称全球前十芯片公司今年投资下降 16%

IT之家 8 月 22 日消息，根据 Omdia 发布的最新报告，全球前十家顶级芯片厂商由于供应过剩的担忧，以及未来预期的诸多不确定因素，预估 2023 年内总投资为 1220 亿美元（IT之家备注：当前约 8893.8 亿元人民币），同比下降 16%，是过去 4 年来首次下降。

图源：英伟达

全球前十家顶级芯片厂商去年纷纷选择扩大现有业务，总投资 1461 亿美元，刷新了历史记录。而最新报告称今年在前十公司中，有 6 家计划降低投资资金，预估今年为 1220 亿美元，是自 2019 年以来首次出现下滑。

报道称处理器制造商今年的投资支出减少 14%；而存储制造商今年的投资支出减少 44%。

报告称包括英特尔、Global Foundries、美光科技、台积电、SK 海力士、西部数据和铠侠控股的合资企业均表示减少资本支出。

根据 Omdia 的数据，截至 6 月底，榜单上的 9 家公司的库存价值同比增长 10%，达到 889 亿美元，与 2020 年上半年相比整体增长了 70%。

除了人工智能系统，半导体元件市场的增长也将长期受到电动汽车芯片和车载主动驾驶辅助系统需求的支持。目前，汽车零部件仅占全球芯片市场需求的 10%。

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