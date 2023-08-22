2024 款 GMC 悍马 EV 车型售价上调，300 - 1600 美元

IT之家 8 月 22 日消息，据外媒 autoblog 报道，2024 款 GMC 悍马 EV 皮卡售价上调，最高涨价 1600 美元（IT之家备注：当前约 11664 元人民币）。

EV2X ： 98845 美元（1600 美元）

EV3X ： 106945 美元（700 美元）

EV3X Omega 版： 150295 美元（300 美元）

虽然提高了售价，但 GMC 通用汽车也推出了优惠活动。预订 EV2X 将获得 8150 美元的即时折扣，折后价 90695 美元（当前约 66.1 万元人民币）；预订 EV3X 将获得 6250 美元折扣，折后 100695 美元（当前约 73.4 万元人民币）。

值得一提的是，通用汽车在去年将悍马 SUV / 皮卡车型价格全面上涨 6250 美元，原因是“商品零部件、技术和物流价格的上涨”，在 2022 年 6 月 18 日之前订购悍马电动皮卡的人数超过 77000 人，这些用户将保持原价。

虽然预定量庞大，但通用汽车在今年上半年仅交付了 49 辆悍马电动皮卡。

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