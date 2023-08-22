2024 款 GMC 悍马 EV 车型售价上调，300 - 1600 美元

IT之家 8 月 22 日消息，据外媒 autoblog 报道，2024 款 GMC 悍马 EV 皮卡售价上调，最高涨价 1600 美元（IT之家备注：当前约 11664 元人民币）。
EV2X： 98845 美元（1600 美元）
EV3X： 106945 美元（700 美元）
EV3X Omega 版： 150295 美元（300 美元）
虽然提高了售价，但 GMC 通用汽车也推出了优惠活动。预订 EV2X 将获得 8150 美元的即时折扣，折后价 90695 美元（当前约 66.1 万元人民币）；预订 EV3X 将获得 6250 美元折扣，折后 100695 美元（当前约 73.4 万元人民币）。
值得一提的是，通用汽车在去年将悍马 SUV / 皮卡车型价格全面上涨 6250 美元，原因是“商品零部件、技术和物流价格的上涨”，在 2022 年 6 月 18 日之前订购悍马电动皮卡的人数超过 77000 人，这些用户将保持原价。
虽然预定量庞大，但通用汽车在今年上半年仅交付了 49 辆悍马电动皮卡。
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