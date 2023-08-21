《Space Engine》宇宙模拟器国区价格回调：220 元降至 108 元

IT之家 8 月 21 日消息：《Space Engine（太空引擎）》宇宙模拟器于 2019 年 6 月 11 日上架 Steam 商店，售价 108 元，近期涨价至 220 元。游戏团队近日发布公告，表示由于多种因素（通货膨胀、多个地区的定价过低、团队扩张），官方提高了价格，但很快就意识到了几个严重的问题。

IT之家查询 Steam 页面发现，《Space Engine》定价已恢复 108 元，好评率为 95%，评价“好评如潮”，游戏支持中文。

据了解，《Space Engine》是一个 1:1 比例的基于科学的宇宙模拟器，以数以亿计的星系、星云、恒星和行星为特色，全部以真实世界的比例显示。小行星、卫星、行星、恒星、中子星、星团、星云、星系和黑洞等都可以在作品中找到。

游戏简介：

时间和空间的探索之旅，以百万倍的光速在群星之间航行，加速观看上千个天体轨道运动。你在旅程中遇到的每个行星都有详细的程序 3D 地形。你在太空中看到的一切，恒星和星系，行星和卫星，小行星和彗星，黑洞和中子星，星团和星云，只需按一下按钮就可以探索。

具有牛顿物理学和飞行辅助自动驾驶仪功能的航天器（处于早期开发阶段，但完全可用）可以让你在飞行模拟器模式下飞行到宇宙中的任何地方。SpaceEngine 对于 mods 和 addons 的创建者非常友好，可以创建自己的行星，恒星系统，甚至星系，导入自己的航天器模型，创建自定义 GUI 皮肤等等，所有这些都可以与其他人轻松共享。

使用 SpaceEngine，可能性是无限的。

SpaceEngine 天文馆功能：