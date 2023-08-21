《Space Engine》宇宙模拟器国区价格回调：220 元降至 108 元

IT之家 8 月 21 日消息：《Space Engine（太空引擎）》宇宙模拟器于 2019 年 6 月 11 日上架 Steam 商店，售价 108 元，近期涨价至 220 元。游戏团队近日发布公告，表示由于多种因素（通货膨胀、多个地区的定价过低、团队扩张），官方提高了价格，但很快就意识到了几个严重的问题。
IT之家查询 Steam 页面发现，《Space Engine》定价已恢复 108 元，好评率为 95%，评价“好评如潮”，游戏支持中文。
据了解，《Space Engine》是一个 1:1 比例的基于科学的宇宙模拟器，以数以亿计的星系、星云、恒星和行星为特色，全部以真实世界的比例显示。小行星、卫星、行星、恒星、中子星、星团、星云、星系和黑洞等都可以在作品中找到。
游戏简介：
时间和空间的探索之旅，以百万倍的光速在群星之间航行，加速观看上千个天体轨道运动。你在旅程中遇到的每个行星都有详细的程序 3D 地形。你在太空中看到的一切，恒星和星系，行星和卫星，小行星和彗星，黑洞和中子星，星团和星云，只需按一下按钮就可以探索。
具有牛顿物理学和飞行辅助自动驾驶仪功能的航天器（处于早期开发阶段，但完全可用）可以让你在飞行模拟器模式下飞行到宇宙中的任何地方。SpaceEngine 对于 mods 和 addons 的创建者非常友好，可以创建自己的行星，恒星系统，甚至星系，导入自己的航天器模型，创建自定义 GUI 皮肤等等，所有这些都可以与其他人轻松共享。
使用 SpaceEngine，可能性是无限的。
SpaceEngine 天文馆功能：
天文学
所有类型的天体都有：星系，星云，恒星和星团，行星和卫星，彗星和小行星。使用已知的真实天体目录：星系（NGC / IC），恒星 (HIPPARCOS)，星团，星云和行星（太阳系和已知的太阳系外行星）。目前没有探测到的空间区域使用过程技术生成：星系，恒星，星团，星云和行星系统等等。
控制
你可以自由地在宇宙中移动，在任何天体和任何距离之间，从地面到轨道，到星际和星系际空间之间无缝地旅行。
空间移动就像“点击进入”一样简单，以及使用 WASD 键或游戏手柄进行游戏式自由飞行。
此外，还可以进行时间旅行：你可以加速，减速或反转时间流动，然后跳转到指定日期，详细的交互教程会教你如何控制。
图像
拥有星际尘埃的星系和星云的体积 3D 模型，以及行星和恒星上的 3D 地形景观。对于许多太阳系天体，使用来自太空探测器探测到的真实数据，可以使用巨大的高分辨率纹理包制作的免费 DLC。对于未映射的和过程行星，使用计算机的 GPU 过程生成地形景观。其他功能包括真实的大气散射，日食阴影，极光动画和彗尾，黑洞和中子星附近的物理光线扭曲，以及吸积盘和喷射流（相对论性喷流）动画。
物理学
过程天体（行星，恒星，星系，星团，星云等等）及其物理属性（质量，半径，温度，大气参数等等）的真实和基于物理的生成。准确计算并显示多星系统中行星，卫星和恒星的轨道运动。真实的航天器设计概念和物理学：轨道运动，大气飞行模型和阿库别瑞引擎物理学。
虚拟现实
SpaceEngine 支持 HTC Vive, Valve Index，Oculus Rift（通过本机库）和 Windows 混合现实（通过 Steam VR）。支持 VR 控制器的部分功能：你可以选择一个控制器的对象并使用另一个控制器移动。请注意，VR 支持仍在进行中，新用户在尝试使用 VR 之前应熟悉 SpaceEngine 程序。
声音
许多作者制作的原创背景音乐曲目，有上下播放功能，行星环境和太空船的音效正在开发中。
工具
内置教程将帮助你如何使用天文馆，按名称搜索天体，搜索最近的星系。使用可扩展的宇宙地图和行星系统图表浏览宇宙，
支持保存，导出和导入位置可以在用户之间轻松共享。SpaceEngine 会自动记录你最近访问过的天体，使用内置的“Wiki”
信息系统了解有关你找到的天体的信息，对许多已知天体的描述。显示天体的轨道，标签和标记，星座和其他信息工具。
多语言支持
目前，SpaceEngine 支持英语，中文，德语，俄语，意大利语，法语，芬兰语，波兰语，西班牙语，荷兰语，捷克语，瑞典语，日语等等语言。
许多新的本地化正在开发中，只有 100％完成的本地化才会显示在 Steam 商店页面上。
修改
SpaceEngine 支持创建和导入用户 addons：深空对象，行星，恒星和太空船的目录，模型和纹理。真实和虚构设计的航天器 3D 模型，通常由社区导入和共享，无论是在 Steam 还是在 SpaceEngine 官方论坛上。
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