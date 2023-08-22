坦克 400 Hi4-T 混动越野汽车将亮相成都车展并开启预售，纯电续航超 100km

IT之家 8 月 22 日消息，第二十六届成都国际汽车展览会即将于 8 月 25 日开幕，本届车展，坦克品牌宣布首次以全 Hi4-T 越野新能源阵容亮相。其中，中大型都市机能越野 SUV 坦克 400 Hi4-T 将开启预售。

据介绍，越野超级混动架构 Hi4-T 是基于长城汽车 33 年造车经验开发而来，采用坦克专属纵置并联结构，搭载 2.0T+9HAT 混动组合，2.0T 发动机最大净功率 180kW，最大扭矩 380N・m。9HAT 混动专用变速箱集成高压 120kW 大功率 P2 混动电机，与发动机配合起到削峰填谷的作用，削掉油耗高峰，也让整套系统的综合功率达到 300kW，综合扭矩达 750N・m。

在此基础上，坦克 400 Hi4-T 保留全新一代智能四驱系统，带 Mlock 机械锁止功能，可实现两驱（2H）、智能四驱（AWD）、高速四驱（4H）、低速四驱（4L）模式的切换，根据实际行驶的不同场景实现四种驱动模式的自由切换。

续航方面，坦克 400 Hi4-T 配备 37.1kWh 动力电池，WLTC 工况下纯电续航超过 100km，同时具备超级 50kW 超级快充，号称从 30%-80% 仅需 24 分钟，并且支持对外放电。

此外，坦克 400 Hi4-T 还支持接近角 33°、离去角 30°、最小离地间隙 224mm、800mm 涉水深度等。

坦克 400 Hi4-T 采用全新“机能外观设计”，号称如同未来战士的前脸造型，搭配凌厉铆钉轮眉、机能车尾造型。该车内部搭载 12.3 英寸液晶仪表 + 16.2 英寸中控屏 + HUD 抬头显示 + 流媒体后视镜，二排座椅放倒提供纯平空间。

IT之家注意到，坦克 SUV 官方表示，未来，坦克全系车型都将推出 Hi4-T 越野新能源版本，全面推进越野新能源战略加速落地。

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