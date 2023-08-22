赛博朋克风游戏《幽灵行者 2》发布全新实机预告片，10 月 26 日发售

IT之家 8 月 22 日消息，505_games 发布《幽灵行者 2》全新实机预告片，将于 10 月 26 日登陆 PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam、Epic 和 GOG 平台，全球同步发售现已开启预购。购买《幽灵行者 2》“残暴版”的玩家将可以提前 48 小时抢先解锁游戏并获得更多游戏内物品。

IT之家查询获悉，《幽灵行者 2》在 Steam 标准版售价 168 元，豪华版售 198 元，残暴版售 248 元。预购可获得“传统武士刀拓展包”，包括红龙传统武士刀及其手部皮肤、金刃传统武士刀及其手部皮肤。

预购残暴版包括：

预购豪华版包括：

游戏简介：

这是一款令人热血贲张的第一人称视角硬核砍杀游戏，背景设定在《幽灵行者》事件一年后。在这个后世界末日的赛博朋克世界中冒险。达摩塔是人类的最后避难所，但统治它的残暴主君密钥师已然倒台。杰克将在本作中回归，奋力抵抗在达摩塔外集结的 AI 邪教，重塑人类的未来。



本作不仅保留了在《幽灵行者》中深受喜爱的刀战机制与动作元素，还将允许玩家对达摩塔之外的世界进行更深度的探索，更新增了复杂的非线性摩托车关卡，以及令人惊呼过瘾的全新模式。BOSS 战将更具互动性，玩家们能够自由选择如何应对最顽强致命的敌人并最终幸存。

《幽灵行者 2》中引入了更多全新技能，为玩家提供了更多发挥创造力的空间，能够更加得心应手地应对最艰难的战斗。不过《幽灵行者 2》的敌人会根据玩家使用的技能而产生不同的反应，使得每次战斗对于玩家来说都是耳目一新的挑战。游戏重新打造了玩家的升级系统，向玩家提供尝试和自定义游戏玩法的机会。