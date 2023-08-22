微软 Excel 宣布集成 Python：用户可通过全新“=PY”函数调用 Anaconda 发行版执行各种操作

IT之家 8 月 22 日消息，微软已经将 Python 原生集成到 Excel 公测版中首先向 Microsoft 365 Insiders 推出，从而使用户能够借助 Python 库、数据可视化和分析的能力更好地使用 Excel。

目前该功能只能在桌面版 Excel 中使用，但微软表示 Python 计算也可以在微软云中运行。如果感兴趣的话，你现在可以加入 Microsoft 365 Insider 计划并选择 Beta 频道来获取最新的 Excel 版本。

随着 Python 已经原生集成到 Excel 网格中，用户已经可以通过新的“=PY”函数将 Python 代码直接输入到 Excel 单元格中。Excel 用户可以无缝地在公式、图表和 PivotTables 中使用 Python。

据介绍，Python 库（如 pandas、matplotlib 和 scikit-learn）提供了各种分析能力，包括数据可视化、数据清洗、机器学习和预测分析等。通过集成 Python 功能，用户可以更容易地获得这些功能。

IT之家注意到，Excel 此次集成的 Python 源于 Anaconda 发行版，这是一个广泛使用的 Python 库存储库，你可以在这里找到各种流行的 Python 库和工具，而这些库和工具均由 Anaconda 提供支持。

Anaconda 首席执行官兼联合创始人 Peter Wang 说道：

我很高兴宣布将 Anaconda 发行版的 Python 集成到微软 Excel 中 - 这是一个将改变全球数百万 Excel 用户的工作流程的重大突破。

此外，用户还可以通过微软 Teams 和 Outlook 等工具与团队成员共享包含 Python 代码的工作文件。

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