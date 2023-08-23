2999 元起，一加 Ace 2 Pro 手机今日开售：号称安卓硬件天花板

IT之家 8 月 23 日消息，一加 Ace 2 Pro 将于今日上午 10:00 正式上市开售，提供极光绿、钛空灰 2 款配色，2999 元起。

12+256GB 版本 2999 元

16+512GB 版本 3399 元

24GB+1TB 版本 3999 元

派蒙礼盒版（16+512GB） 3599 元（8 月 30 日开售）

该机号称目前安卓硬件天花板，搭载了高通骁龙 8 Gen 2 移动处理平台、LPDDR5X 内存（IT之家注：24GB 采用海力士内存颗粒，号称首次实现“永生后台”功能）、UFS 4.0 闪存。

此外，该机采用天工散热系统（9140mm² VC 均热板，全球首发航天级金刚石导热凝胶，航天级超导热石墨），辅以 Pixelworks X7 独显芯片，支持游戏稳帧引擎、超帧超画引擎，支持超级 HDR2.0，行业首次做到游戏 HDR 效果。

一加称，一加 Ace 2 Pro 首个支持和平精英 90 帧＋高清画质，一加 Ace 2 Pro 已成为 2023 年和平精英职业联赛赛事指定用机，英雄联盟手游亚洲联赛第二赛季赛事用机，是行业目前唯一的双职业联赛赛事用机。此外，一加 Ace 2 Pro 原神体验再次升级，「须弥」跑图战斗 810p 画质下，1 小时不降画质和亮度，平均 59.32 帧。原神后台启动速度加快；24 小时后从后台进入游戏，仅需短时间加载。

该机采用了 6.74 英寸 2772×1240 OLED 双曲屏，首发京东方 Q9+ 发光材料，全局默认最高亮度 550nit、全局激发亮度 1200nit、局部激发亮度 1600nit，支持 120Hz 刷新率，最高 720Hz 触控采样率，支持 2160Hz 高频 PWM 调光，支持 10bit 色深，通过 HDR 10+ 认证、莱茵 TÜV 全局护眼认证。

影像方面，该机前置 16MP（三星 S5K3P9），后置 50MP 主摄（索尼 IMX890，OIS，1/1.56"）+ 8MP 超广角（索尼 IMX355）+2MP 微距（豪威 OV02B）三摄。

其他方面，该机内置 5000mAh 电池，支持新一代长寿版 150W 快充，17 分钟充电 100%，支持 UFCS 融合快充协议，搭载 SUPERVOOC S 电源管理芯片，厚 8.98mm，重 210g 配备瑞声 0916 X 轴线性马达、超线性立体声双扬声器，屏下超薄指纹，三段式开关键，预装基于 Android 13 的 ColorOS 13.1 系统，支持 Wi-Fi 7、蓝牙 5.3、NFC、红外遥控、雨水触控。

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