iQOO Z8 手机安兔兔跑分超 97 万，确认搭载天玑 8200 处理器 + 12GB 大内存

IT之家 8 月 23 日消息，昨日，跑分平台安兔兔在后台发现了一款型号为“V2314A”的新机，预计为此前已多次曝光的 iQOO Z8。

▲ 图源安兔兔官博

硬件配置上，这款新机确认搭载是联发科天玑 8200 移动平台，配备了 12GB 的内存与 512GB 的闪存，运行的是基于 Android 13 打造的操作系统。

这款新机的安兔兔评测 V10 综合成绩为 972222 分。其中 CPU 成绩为 286473 分，GPU 成绩为 240807 分，MEM 成绩为 221449 分，UX 成绩为 223493 分。安兔兔称，这款新机是目前统计到的跑分最高的天玑 8200 产品，各项都远超天玑 8200 产品的平均水准。

关于这款 iQOO Z8 的其余配置，IT之家此前已经进行过详细报道。据博主 @数码闲聊站 爆料，iQOO Z8 正面配备 6.64 英寸 LCD 居中单孔高刷直屏，分辨率为 2388*1080，该产品搭载联发科天玑 8200 处理器，提供 8GB 和 12GB 两个内存版本。

▲ iQOO Z7 ，图源 iQOO 官网

此外，该手机还搭载了 5000mAh 大电池，支持 120W 快充，前置 1600 万像素镜头，后置 6400 万像素主摄（支持 OIS 光学防抖）+200 万像素镜头，该产品预装 OriginOS 3.0。

目前，iQOO 官方暂未公布这款新机的发布时间，感兴趣的朋友可以关注一下。

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