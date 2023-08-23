Twitch 跟风抖音，推出垂直滚动的视频流功能

IT之家 8 月 23 日消息，Twitch 正尝试推出类似抖音的视频浏览方式，该公司正在测试一种名为“发现”（discovery）的功能，可以让用户在垂直滚动的视频流中浏览 Twitch 创作者的视频片段。

该功能将于周二开始向“部分用户”推出，Twitch 在 X 上发表了一篇文章介绍了这一功能。目前，“发现”功能只会显示水平方向的视频片段，Twitch 表示用户将在“功能发展”后看到垂直方向的视频片段。“发现”功能目前包括“精选”（featured）和“热门”（popular）两种类型的视频片段，创作者可以标记他们想要加入“精选”池的视频片段。

IT之家注意到，此前 Spotify、Amazon 和 Reddit 等公司也推出了类似抖音风格的视频展示方式。

Twitch 在 7 月份宣布了“发现”功能，以及其他一些涉及视频片段的新功能，包括直接将视频片段导出到 TikTok。该公司还在 7 月份宣布，计划将故事（stories）功能引入到平台中。

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