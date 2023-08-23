尼康 Z8 相机 1.01 版固件发布：更改高温警告出现时机和显示位置

IT之家 8 月 23 日消息，尼康现已发布 Z8 相机 1.01 版固件，可在尼康官网下载。

更新内容：

・ 更改了主要在视频录制期间照相机内部温度上升时高温警告出现的时机。

・ 更改了视频模式下存储卡高温警告的显示位置。

已解决以下问题:

- 即使 [Bluetooth 连接] 和 [照相机关闭时上传] 均选为 [OFF], 若 [网络菜单] 中的 [连接至智能设备]>[Wi-Fi 连接] 选为 [ON], 则照相机关闭时电池仍会更快消耗电量。

- 若 [自定义设定菜单] 中的 f9 [对焦环旋转范围] 选为 [非线性] 以外的选项，则 [自定义设定菜单] 中的 a15 [AF 模式中的手动对焦环] 选为 [Disable] 时仍可使用对焦环调整对焦。

- 闪光灯禁用时拍摄照片后，SB-800 闪光灯组件有时会停止反应。

据 IT 之家此前报道，尼康在今年 5 月份推出了全画幅相机 Z 8，官方称 Z 8 将尼康旗舰相机 Z 9 的高级功能和性能浓缩在紧凑轻巧的机身中，同时保持出色的坚固性和可靠性，售价 27,999 元。

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