百度李彦宏：年底将推出文心大模型 4.0

IT之家 8 月 23 日消息，昨晚百度发布了二季度财报，该季度营收 341 亿元，同比增长 15%；归属百度的净利润（non-GAAP）80 亿元，同比增长 44%。

据经济观察网报道，在财报电话会上，百度创始人、董事长兼 CEO 李彦宏的发言主要围绕文心一言。今年上半年，百度文心大模型更新至 3.5 版本，李彦宏称，年底将推出文心大模型 4.0 版本。

IT之家注意到，目前百度搜索、百度 App、百度文库、百度电商、百度营销、百度联盟、百度地图、百度网盘、百度 AI 智舱等业务都已经接入文心一言。李彦宏介绍了文心一言对这些业务的带动作用。他说，在搜索方面，用户能搜到更多过去没有搜到的问题，促进了搜索业务增长。生成式 AI 能带来直接回复，带动百度用户留存率增长。百度文库正在内测一个 AI 助手功能，测试用户在百度文库上的使用时间翻了一倍，他们更有可能成为付费用户。

值得一提的是，文心一言目前还没有正式上线，仍在内测中。李彦宏称，百度正等着监管部门批准。目前还没有具体上线时间，但他对监管环境非常乐观。

百度 CFO 罗戎称，百度将从生成式人工智能和大语言模型的发展中获益。在未来几个季度里，百度将继续坚定投资人工智能领域，特别是在大语言模型和生成式人工智能方面。李彦宏称，生成式人工智能和大语言模型在各个行业都展现出了巨大的变革力量，为百度带来了极为广阔的市场机遇。

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