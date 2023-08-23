微软 Edge 浏览器将推出两大新功能：设备端加密和自动验证验证码

IT之家 8 月 23 日消息，微软正在为其 Edge 浏览器开发新功能，将为用户带来更便捷的体验以及更好的隐私和安全保护。

据 Leopeva64 发现，微软正在为 Edge 浏览器的安卓版本开发两个新功能 —— 设备端加密和自动验证验证码。设备端加密功能目前已经在安卓版 Edge 浏览器的设置 > 账户 > 密码中出现，但还不能使用。这个功能将在把密码保存到微软密码管理器之前，对新密码进行设备端加密，为用户提供额外的隐私和安全保障。微软表示，这个功能是“为了更安全，将密码在设备上加密后再保存到微软密码管理器”。

IT之家注意到，设备端加密功能已经在谷歌 Chrome 浏览器中提供，可以在设置 > 自动填充和密码 > 谷歌密码管理工具 > 设置 > 设置设备端加密中找到。谷歌称，设备端加密将用户的设备变成一把用于锁定密码的钥匙，然后将密码保存到谷歌密码管理器，这意味着只有用户才能看到自己的密码。谷歌还提到，一旦设置了加密，用户就不能取消它，并且有些网站在启用该功能后可能无法自动登录。

另一个新功能是自动验证验证码，顾名思义，这个功能将在网站上自动验证用户不是机器人，省去了自己验证验证码的麻烦。这个功能最早于 2 月份出现在 Chromium 开发者页面上，并且现在已经出现在 Edge 浏览器的安卓版本的 Canary 和 Dev 频道中。这个功能通过在 Edge 浏览器中保存一些信息，让其他网站可以确认用户不是机器人。目前该功能还没有在其他设备上提供，包括 Edge 浏览器的桌面版本。

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