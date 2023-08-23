消息称华为 Mate 60 系列手机首发卫星电话功能，搭载国产 PA 芯片

IT之家 8 月 23 日消息，数码博主 @旺仔百事通 今年 6 月爆料称“某厂正在研发卫星电话功能”，近日这位博主确认华为 Mate 60 系列将首发该功能。

据该博主透露，华为 Mate 60 系列采用的 PA 芯片（功率放大器）预计由国产厂商提供，采用天通一号卫星移动通信系统。由于卫星通话功能需要 PA 芯片支持，因此上半年发布的 Mate X3 和 P60 系列可能无法支持这项功能。

IT之家查询得知，天通一号卫星移动通信系统是中国自主研制建设的卫星移动通信系统，由空间段、地面段和用户终端组成。2016 年 8 月 6 日 0 时 22 分，中国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭成功发射天通一号 01 星。之后于 2020 年 11 月和 2021 年 1 月，分别又发射了天通一号 02 星、天通一号 03 星。

该博主所提到的 PA 芯片是构成射频前端的一种重要芯片，4G 手机需要的 PA 芯片大概 5-7 颗左右，到了 5G 时代，将增长至 16 颗左右。目前，还无法确认华为使用哪家厂商的 PA 芯片，据称非华为设计。

此前博主 @Jerrold_Tech 爆料称，华为秋季新品发布会预计于 9 月 12 日举行，有望发布华为 Mate 60 系列手机，问界 M9 汽车将于 12 月中旬的冬季新品发布会亮相。

而博主 @用户 848817359 进一步曝光了华为发布会的具体举办时间 ——9 月 12 日 14:30，并暗示主题为“万象更芯，重构非凡”。

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