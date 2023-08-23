集度 App 升级，已改名为极越

IT之家 8 月 23 日消息，8 月 14 日，吉利控股集团发布了旗下全新汽车机器人品牌“极越”，首款车型正式命名为“极越 01”。

值得注意的是，极越品牌发布后，集度汽车在社交媒体的发布渠道已更名为极越，已铺设的线下门店也将改名为极越。另外，原集度官网目前也显示正在维护中，网站标题已变更为“极越汽车机器人”。同时，一些原集度公关人员也将介绍变更为极越公关人员。

据IT之家网友发现，近日集度 App 迎来升级，也已正式改名为极越。

信息显示，极越背后的公司主体是杭州极与越汽车科技有限公司，成立时间为今年 8 月 9 日。吉利通过旗下子公司持股 65%，百度通过旗下子公司持股 35%，法人及执行董事为吉利控股集团高级副总裁兼 CFO 张权，总经理为集度汽车 CEO 夏一平。在此之前，大家所熟知的百度与吉利共同合作打造的汽车品牌是“集度”，百度占股 55%，吉利占股 45%。从集度到极越，吉利与百度的合作关系发生了变化，主导权已被吉利掌握。

至于集度和极越两家公司的关系，极越汽车方面对《中国企业家》表示，集度和极越是两个独立的公司，双方的股东都是吉利和百度。集度定位技术供应商，专门为极越提供技术支持，“未来会把 to C 业务转移到极越公司”。据了解，目前极越负责对外，主导品牌的经营管理、市场布局等工作，吉利负责汽车的生产制造，而集度则作为百度 AI 技术的提供方，主要负责产品定义和科技研发。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。