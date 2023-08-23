印度“月船 3 号”探测器今日晚间将尝试登陆月球，有望成为第四个在月球表面实现着陆的国家

IT之家 8 月 23 日消息，印度“月船 3 号”探测器于 7 月 14 日发射升空，包含月球着陆器和探月车，预计将于今日（8 月 23 日）尝试登陆月球。如果届时着陆成功，印度将成为第四个在月球表面实现着陆的国家。

按照计划，印度月船 3 号将于 8 月 23 日北京时间 20 时 34 分左右在月球南极着陆，印度宣布届时将对此次着陆过程进行直播，目前官方还未放出相关直播链接。

▲ 图源 印度 ISRO 在 X 平台发布的贴文

登陆成功后，月船任务携带科学仪器研究月球风化层的热物理特性，月球地震活动和月球表面等离子体环境，若一切按计划进行，六轮漫游车会在登月之后弹出，并在月球表面的岩石和陨石坑周边探索，收集数据及影像，回传地球进行分析。

▲ 图源 印度 ISRO “月船 3 号”探测器渲染图

IT之家经过查询得知，“月船 3 号”由着陆器“维克拉姆”（Vikram）和月球车（Pragyan）组成，两者携带了科学仪器，总重约 3.9 吨。

此次是印度第三次发起探月项目，2008 年，印度成功发射首个月球探测器“月船 1 号”，获得了大量的图像和探索数据，不过随后月船 1 号失联；2019 年 7 月，印度发射月船 2 号探测器，随后在尝试软着陆时失联，后续证实坠毁。

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