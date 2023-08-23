极氪汽车法务部向“亿欧”发送律师函，要求对不实及污蔑诽谤内容予以澄清

IT之家 8 月 23 日消息，极氪汽车法务部今日公开向重庆小驰智能科技有限公司发送律师函，要求该公司对极氪汽车及相关高级管理人员公开道歉，并删除《独家 | 极氪直营大改革》一文。

极氪法务部称，8 月 22 日，重庆小驰智能科技有限公司旗下“亿欧汽车”“亿欧”“亿欧网”等新媒体账号（以下简称：亿欧）在多家主流网络平台发布了名为《独家 | 极氪直营大改革》文章，内容严重失实、造谣诬蔑，严重损害了极氪及极氪相关高级管理人员的名誉权，造成了极端恶劣、严重的负面影响。

极氪要求如下：

一、在收到本律师函后，立即永久删除包括且不限于上述在内所有网络或公众平台发布的《独家 | 极氪直营大改革》及相关文章；

‎二、在发布该文章的网络及公众平台上就文章中的不实虚假及污蔑诽谤内容予以澄清并向极氪及相关高级管理人员公开道歉，澄清及道歉的内容需经极氪审核通过后并在审核通过当日发布；

‎三、对于亿欧的严重侵权行为，极氪将采取一切法律手段维护自身合法权利。

据IT之家查询发现，亿欧在《独家 | 极氪直营大改革》一文中写道： “极氪计划在不改变直营模式的大前提下，通过大规模招募经销商来扩充销售网络。作为此前销售网络的核心，极氪将大幅削减直接出资建设官方直营门店的新增数量。”文中称，“自成立以来，极氪主要靠吉利汽车的背书和输血推进自身建设。”

IT之家附极氪律师函：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。